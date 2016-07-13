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ضبط 13 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة

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ضبط 13 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة ضبط 13 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة
قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم السبت، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث، واللواء محمد الجمسى مفتش الأمن العام والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث عن ضبط 13 بحوزتهم أسلحة ومخدرات، كما تم ضبط 125 متهما هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، فيما تم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت الحملة من ضبط 1628 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة، واللواء هانى خير مدير المرور، والعميد مجدى محيى وكيل المرور والعميد أشرف عبد السلام رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، والرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث أبو المطامير والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.


>- ضبط 61 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة
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