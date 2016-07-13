محكمة أسرة المعادى تحقق فى ثروة إبراهيم سعيد لتحديد قيمة نفقة نجله

أحالت محكمة أسرة المعادى، اليوم الأربعاء، دعوى نفقة الصغير المقامة من "ابتسام كامل" الشهيرة بـ"شهد عبد الله" زوجة لاعب الزمالك والأهلى السابق إبراهيم سعيد، للتحقيق، وذلك للوقوف على ثروة ودخل اللاعب الحقيقى لتحديد قيمة نفقة نجله الشهرية.

وكان هيثم حمد الله دفاع زوجة اللاعب، قد قدم للمحكمة حافظة مستندات تحوى التحرى الذى يثبت أن اللاعب يعمل بالمكتب الإدارى لنادى جولدى، كما قدم صورة من عقده مع النادى الأهلى ومثبت فيه تقاضيه 600 ألف جنيه نظيره لعبه له، وكذلك عقده مع نادى الزمالك بقيمه 2 مليون و520 ألف جنيه، ومايثبت حصوله من نادى الإسماعيلى على 2 مليون و150 ألف جنيه نظير لعبه له، إضافة إلى مستندات تفيد تقاضيه 400 ألف جنيه مكافأة نظير مشاركته مع المنتخب المصرى .

وطلب "حمد الله" من المحكمة التصريح له بمخاطبة اتحاد الكرة المصرى لتقديم عقود احتراف اللاعب بتركيا وانجلترا، لافتا إلى أن "سعيد" سبق وأن فرض على نفسه أن يؤدى مبلغ 8500 جنيه كنفقة شهرية لبناته من زيجات سابقة .

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