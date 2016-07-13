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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى بنى سويف

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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى بنى سويف ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى بنى سويف
شنت مديرية أمن بنى سويف، بإشراف اللواء محمود العشيرى مساعد الوزير لأمن بنى سويف، ورئاسة اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى، حملة أمنية مكبرة تمكنت خلالها من ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات.

وتمكنت الحملة من ضبط "أشرف. س. ذ"،35 سنة، فلاح، مقيم شارع الجلاء - بندر سمسطا، بحوزته فرد روسى عيار 7,62×39، و"صابر .ر.أ"، 31 سنة سائق، مقيم عزبة الشنطور - مركز سمسطا، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12.

كما تم ضبط "محمد. ص. ع"، 31 سنة عاطل مقيم بأبسوج، مركز الفشن، وبحوزته 200 جم من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالى (845) جنيهاً حصيلة الاتجار.


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