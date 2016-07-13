حريق بموقع تجميع الأخشاب الخاص بفلنكات السكة الحديد بموقف إسكندرية بالزقازيق

نشب حريق بموقع تجميع الأخشاب الخاص بفلنكات السكة الحديد، بموقف الإسكندرية القديم بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم، ودفعت قوات الحماية المدنية بالمحافظة، برئاسة العميد أحمد الشوادفى، بسيارتى إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق.

كان قد تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير البحث الجنائى، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بموقع تجميع الأخشاب الخاص بفلنكات السكة الحديد بموقع الإسكندرية القديم، بحى الزهور، دائرة قسم أول الزقازيق، والتهمت النيران كمية من تشوين الأخشاب، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وجار تشكيل لجنة لحصر التلفيات وانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

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