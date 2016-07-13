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ضبط متهم فى قضية تظاهر.. وهارب من السجن 15 سنة فى حيازة مخدرات بالإسكندرية

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ضبط متهم فى قضية تظاهر.. وهارب من السجن 15 سنة فى حيازة مخدرات بالإسكندرية ضبط متهم فى قضية تظاهر.. وهارب من السجن 15 سنة فى حيازة مخدرات بالإسكندرية
شنت مديرية أمن الإسكندرية مأمورية موسعة، ضمت ضباط إدارة البحث الجنائى، وضباط قطاع الأمن الوطنى وضباط الإدارة العامه للأمن المركزى بالتنسيق مع فرع الأمن العام بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

أسفرت الحملة، عن ضبط " على. ح "- 59 سنة فنى بكلية التربية الرياضية مقيم دائرة القسم المطلوب ضبطه، وإحضاره فى القضية جنح قسم شرطة الدخيلة "بتهمة التظاهر والتحريض على العنف".

وتمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة ثان العامرية من ضبط المحكوم عليه"عمرو. ب" - 33 سنة عامل مقيم دائرة القسم فى القضية جنايات قسم شرطة المحلة – بأمن الغربية " مخدرات "غيابياً بالسجن لمدة 15 سنه، وجارى التنفيذ عليه.

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