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تأجيل دعوى تعويض ورثة هبة العيوطي بـ 95 مليون جنيه إلى 20 سبتمبر

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تأجيل دعوى تعويض ورثة هبة العيوطي بـ 95 مليون جنيه إلى 20 سبتمبر تأجيل دعوى تعويض ورثة هبة العيوطي بـ 95 مليون جنيه إلى 20 سبتمبر

ضحية الإهمال الطبي هبة العيوطي

أجلت الدائرة 9 تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، الدعوى التي تطالب ورثة هبة العيوطي، بالتعويض المادي بقيمة 95 مليون جنيه عن الأضرار المالية والأدبية والنفسية التي تعرضوا لها خلال الفترة التي قضتها نجلتهم في مستشفى خاص لجلسة 20 سبتمبر المقبل.

وجاء التأجيل، للمستندات، حسبما أفاد مراسلنا.

كان حسن عبد الفتاح، محامي ورثة هبة العيوطي، قد أقام دعوى مدنية يطالب فيها بالتعويض المدني عن الأضرار المالية والأدبية التي تعرضوا لها بقيمة 95 مليون جنيه ضد المستشفى، بعد صدور الحكم الجنائي على المتهمين بتلك القضية.

وأوضحت صحيفة الدعوى، أن أسرة المجني عليها شهدت سلسلة من حلقات الإهمال الطبي خلال الفترة التي تواجدت بها ابنتهم هبة، والتي وصلت إلى 28 يومًا، وانتهت بمفارقتها الحياة.

 

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