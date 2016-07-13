صحيفة كويتية: الكويت تشدد إجراءات منح تأشيراتها لرعايا 6 دول أسيوية

ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن دولة الكويت تتجه فى ضوء الظروف الراهنة إلى التشدد فى منح تأشيرات دخولها لرعايا 6 دول أسيوية، من بينها اليمن والعراق وسوريا.

وقال مصدر أمنى كويتى رفيع المستوى- وفقا للصحيفة الأربعاء، أن هناك تنسيقا كاملا بين جهاز أمن الدولة الكويتى والأجهزة المماثلة المختصة فى دول مجلس التعاون لتتبع الخلايا الإرهابية، أو ما يطلق عليها الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية وخصوصا تنظيم داعش، مشيرا إلى تبادل المعلومات الذى يتم على درجة عالية من الفاعلية وبما يمكن الأجهزة فى دول التعاون من إحكام السيطرة الأمنية ومنع أى توسع للأنشطة الإرهابية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة " للأنباء " أن المتابعة الحثيثة للخلايا تشمل مراقبة وتتبع المتبنين للأفكار الإرهابية المتطرفة والمتعاطفين معهم، مشددا على أن الأجهزة الأمنية تقوم بين الحين والآخر بإبعاد وافدين يثبت تعاطفهم مع هذه الأفكار والتنظيمات الإرهابية وإحكام الرقابة على المواطنين الذين يبدو منهم أى تعاطف.

وأكد المصدر أن «الداخلية الكويتية » ليست فى عقيدتها معاقبة أشخاص أبرياء بجرم ارتكبه قريب لهم أو من ذويهم، نافيا التقارير الإعلامية التى تحدثت عن إبعاد 3 وافدين من الجنسية الباكستانية بذريعة وجود صلة قرابة لهم مع مواطن باكستانى ارتكب عملا إرهابيا فى المملكة العربية السعودية، وقال أن خبر إبعاد الباكستانيين غير صحيح تماما.

وبين المصدر أن مواطنى بعض البلدان خاصة افغانستان وباكستان واليمن وإيران وسوريا والعراق يتم السماح بدخولهم إلى الكويت ودول مجلس التعاون فى حدود دنيا ويتم الوقوف بشكل دقيق ومن قبل جهاز أمن الدولة وبقية الأجهزة فى دول التعاون على أسباب زيارتهم ولا تستخرج لهم أذونات دخول من قبل أجهزة الهجرة بل يحتاج الأمر إلى موافقات عليا.

>