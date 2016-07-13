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سباليتي: صلاح لديه الدقة لتنفيذ الكرات الثابتة

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سباليتي: صلاح لديه الدقة لتنفيذ الكرات الثابتة سباليتي: صلاح لديه الدقة لتنفيذ الكرات الثابتة

أكد لوتشيانو سباليتي مدرب روما أن النجم المصري محمد صلاح يعتبر من اللاعبين أصحاب القدم الدقيقة أمام المرمى، مشيرا إلى قدرته على تنفيذ الكرات الثابتة.

وقال سباليتي لموقع كالتشو ميركاتو عند سؤاله عن خليفة ميراليم بيانيتش في تنفيذ الكرات الثابتة:"لدينا العديد من اللاعبين المجيدين لها رغم أن بيانيتش كان متخصصا".

وأضاف "هناك أليساندرو فلورينزي وستيفان الشعراوي ودييجو بيروتي وخوان إيتوربي، جميعهم لديه قدما جيدة أمام المرمى".

وتابع "صلاح أيضا لديه قدم جيدة أمام المرمى. ستكون هناك منافسة على تنفيذ الكرات الثابتة".

وقد يفتقد روما لواحد من أهم أسلحته بعد رحيل بيانيتش إلى يوفنتوس، فالدولي البوسني كان محرزا للأهداف عن طريق إتقانه لتنفيذ الكرات الثابتة.

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