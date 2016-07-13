دودو الجباس ينتقل إلى ليرس البلجيكي

وقع محمد الجباس "دودو" على عقد مدته سنتين مع نادي ليرس البلجيكي لينتقل بموجبه إلى الفريق بدء من الموسم المقبل.

وكان صاحب الـ28 عاما قد لعب لليرس من 2009 إلى 2013 قبل أن ينضم لسويندون تاون الإنجليزي ثم أرليس أفينيون الفرنسي ومنه إلى وادي دجلة.

وسجل الجباس 5 أهداف في 28 مباراة بقميص دجلة - الذي يملكه ماجد سامي إلى جانب ليرس - الموسم المنصرم في الدوري المصري الممتاز.

وكان الجباس قد انضم لمنتخب مصر لأول مرة تحت قيادة المدرب حسن شحاتة عام 2009، وكانت أخر مبارياته بقميص الفراعنة في يونيو 2014 أمام تنزانيا تحت أنظار الأرجنتيني هيكتور كوبر.