حوار في الجول - الشناوي: اللعب للأهلي مستحيل.. ولا بديل عن التتويج بدوري الأبطال

أحمد الشناوي قريبا من الأهلي، الفريق الأحمر يفاوض حارس الزمالك، أخبار نشرتها العديد من التقارير الصحفية ليس لها أساس من الصحة وفقا لما يؤكده الحارس الدولي لـFilGoal.com.

FilGoal.com أجرى حوارا مع صاحب الـ25 عاما، سأله عن مسألة انتقاله للأهلي، هدفه مع الزمالك، كيف يرى فرصة منتخب مصر في تصفيات المونديال وكذلك كأس أمم إفريقيا.

فقال حارس المصري السابق: "مستحيل أن ألعب للأهلي، لدي أهداف ولابد أن أحقق دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك وأن ألعب في مونديال الأندية".

"أريد أن أكون قد حققت في سنتين الدوري وكأس مصر ودوري الأبطال مع الفريق، الزمالك لم يحقق اللقب القاري منذ فترة، لذلك سيكون إنجازا كبيرا لي ولجيلي، فنحن قادرون على هذا خاصة وأن المباريات المقبلة سنخوضها في حضور الجمهور. سيمثل هذا دافعا كبيرا".

الشناوي كان أحد عناصر القوة الرئيسية في الزمالك الذين قادوا الفريق للقب الدوري والكأس موسم 2014-2015، والآن لديه فرصة جيدة للتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

وتابع الشناوي عن موضوع انتقال للأهلي فقال:"لا أنفي هذا الأمر إعلاميا ولا أتحدث عنه في الفضائيات لأن ليس له أساسا من الصحة، لا توجد مفاوضات مع الأهلي. فما الذي سأتحدث عنه؟".

ويعتبر الشناوي أحد العناصر الأساسية لمنتخب مصر مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، فكان هو الحارس الأساسي للفريق في مواجهتي نيجيريا بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2017، لكن ابتعاده عن المباريات مع الزمالك بسبب الإصابة جعل كوبر يستعين بالمخضرم عصام الحضري في لقاء تنزانيا الأخير.

وأكمل الشناوي "أمامنا فرصة تاريخية لرد اعتبارنا أمام غانا في تصفيات كأس العالم، لابد أيضا أن نظهر بشكل مميز في كأس إفريقيا بالجابون".

وواصل "أركز حاليا في التتويج بإفريقيا مع الزمالك والوصول لكأس العالم مع المنتخب الوطني. لن أرحل عن الزمالك لأنني سعيد جدا في النادي".