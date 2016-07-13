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«عبد العال»: النائب العام يزور موسكو نهاية يوليو الجاري

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«عبد العال»: النائب العام يزور موسكو نهاية يوليو الجاري «عبد العال»: النائب العام يزور موسكو نهاية يوليو الجاري

رئيس مجلس النواب علي عبد العال – أرشيفية

أعلن رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، في موسكو اليوم الأربعاء،  أن النائب العام المصري،  سيزور موسكو نهاية يوليو الجاري لمناقشة قضايا أمن الطيران، وفقا لوكالة الأنباء الروسية /سبوتنك/.

وأضاف عبد العال، خلال لقائه رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن نفذت 85% من مطالب الجانب الروسي الخاصة بأمن الطيران.

كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، أمس الثلاثاء، فى زيارة للبرلمان الروسى “الدوما” يلتقى خلالها برئيس مجلس النواب الروسى.

وتأتى الزيارة، تلبية لدعوة من رئيس الدوما للدكتور على عبد العال خلال زيارة الأول لمجلس النواب المصرى ، حيث من المقرر أن يتطرق الدكتور على عبد العال خلال الزيارة، لبحث أوجه التعاون، وتبادل الخبرات بين البرلمانيين المصرى والروسى.

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