أخبار عاجلة

بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ديلى ميل: المواليد الذكور أمهاتهم معرضون للسكر وتسمم الحمل

Google+ Print
ديلى ميل: المواليد الذكور أمهاتهم معرضون للسكر وتسمم الحمل ديلى ميل: المواليد الذكور أمهاتهم معرضون للسكر وتسمم الحمل
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، أفادت أن الذكور حديثى الولادة هم أكثر عرضة للولادة المبكرة، بينما أمهاتهم يتعرضن للإصابة بالسكر وتسمم الحمل.

وهذه الدراسة هى الأولى من نوعها، و فحص الباحثون بيانات أكثر من 574 ألف حالة ولادة فى أستراليا على مدى 30 عاماً، 1981-2011.

وقال كبير الباحثين وكبير مؤلفى الدراسة، البروفيسور كلير روبرتس، من جامعة أديلايد، إن الاستنتاج الرئيسى من دراستنا هو أن جنس الطفل لديه ارتباط مباشر مع نتائج الحمل.

وإليكم نتائج الدراسة التى نشرت اليوم فى مجلة "بلوس وان"، وتشمل:
>• الذكور أكثر عرضة للولادة المبكرة.
>• 4٪ من الأمهات الحوامل فى ذكور أكثر عرضة للمعاناة من مرض سكر الحمل.
>• 7.5٪ من الأمهات التى تحملن فى ذكور أكثر عرضة للمعاناة من تسمم الحمل.
>وقال المؤلف الرئيسى للدراسة الدكتور روبرتس فيربورج، من جامعة جرونينجن، إن نتائج الدراسة تشير إلى المشيمة هو أمر حاسم لنجاح الحمل.
>وأضاف الباحثون أنهم غير قادرين على إثبات السبب الذى ينتج عنه تلك المضاعفات للأم أثناء الحمل.
>ونشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة “Daily Mail” البريطانية، وذلك فى الثانى عشر من شهر يوليو الجارى.


>- دراسة: الجينات الوراثية وراء الإصابة بمرض السكر
>

- و75% من وفيات المرض ناتجة عن أمراض القلب.. تعرف على أهم 4 مضاعفات لمرض السكر أهمها فقدان البصر والفشل الكلوى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365