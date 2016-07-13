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منظمة الصحة العالمية تحتفل باليوم العالمى للفيروسات الكبدية فى الهند

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منظمة الصحة العالمية تحتفل باليوم العالمى للفيروسات الكبدية فى الهند منظمة الصحة العالمية تحتفل باليوم العالمى للفيروسات الكبدية فى الهند
تحتفل منظمة الصحة العالمية "WHO" باليوم العالمى للفيروسات الكبدية يوم 28 يوليو بمدينة ممباى بالهند على غرار الاحتفالية التى نظمتها المنظمة فى العام الماضى فى نفس اليوم.

وقال الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، إنه تم توجيه الدعوة للأعضاء المؤسسين للجنة القومية لحضور هذه الاحتفالية، وهم الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية، والدكتور جمال عصمت، والدكتورة منال حمدى السيد أستاذ كبد الأطفال عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ،لحضور هذه الاحتفالية.

وأشار الدكتور جمال عصمت إلى أنه سيتم إلقاء كلمة عن مجهودات مصر فى مكافحة الفيروسات الكبدية، موضحا أنه سيتم الاحتفال فى الهند كثانى بلد يتم الاحتفال باليوم العالمى بها بعد مصر، بالمركز الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة، مؤكدا أن دعوة مصر لحضور الاحتفالية تأتى بوصفها الدولة الرائدة فى مكافحة وعلاج فيروس سى.


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مصر 365

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