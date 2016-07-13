«الخارجية» ترفض التعليق على تقرير «العفو الدولية»: «غير حيادية وتحاول تشويه صورة مصر»

تعليقاً على التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد ، أن مصر سبق وأعلنت أكثر من مرة رفضها لتقارير تلك المنظمة غير الحيادية التي تحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر.

وأكد أبو زيد، في بيان صادر عنه الأربعاء، أن الأمر لا يقتضي أي تعليق إضافي.

وأردف، بأن أي القارئ موضوعي لتقارير منظمة العفو الدولية عن مصر يكتشف من اللحظة الأولى اعتمادها على مصادر تعبر عن رأى طرف واحد وأشخاص وجهات في حالة عداء مع الدولة المصرية، وتتجاهل تناول القضاء للحالات المشار إليها واستناده إلى مواد ومبادئ واضحة فى القانون والدستور المصري.