وزير الطيران المدني: «سولار إمبالس 2» حلم تحقق بعد 13 عامًا

عقد شريف فتحي، وزير الطيران المدني، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا بأرض مهبط مطار القاهرة الدولي بعد هبوط الطائرة “سولار إمبالس 2″، وذلك بحضور قائد الطائرة والفريق الفني المصاحب له، فضلًا عن لفيف من الشخصيات الهامة، وعدد من الخبراء الإقليميين والدوليين في مجال الطيران المدني .

وأكد فتحي في كلمته، أن “سولار” تعد حلم كبير كان يتم عرضه في منظمة الطيران الدولية الأياتا منذ ١٣ عامًا، حيث التقى خلال تواجده هناك مع قائدي الطائرة أثناء مناقشة إقامة الفكرة، وتنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف أنها أصبحت حقيقة وهبطت بمطار القاهرة .

وطالب وزير الطيران المدني، الجميع أن يتعلم من هذا الحلم، قائلًا:” على صاحب كل فكرة السعي لتحقيق حلمه والابتكار”، مضيفًا أن ” كل الوزارة المختصة تعاونت لإنهاء إجراءات “سولار”، ودخولها القاهرة في زيارتها التاريخية” .

> وكانت الطائرة “سولار إمبالس 2″، والتي تعد أول طائرة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية قادمة من إسبانيا، في إطار رحلتها التجريبية حول العالم لنشر الوعي الترشيدي، وتبني قضية التكنولوجيا النظيفة، وصلت إلى القاهرة قادمة من منطقة الأهرامات بعد تصوير فيلمي بواسطة طائرة مروحية .

يذكر أن وزارة الطيران المدني، وجميع الجهات المعنية من وزارة الدفاع، الخارجية، الداخلية، والسياحة قدموا كافة التسهيلات والدعم اللوجستي لفريق عمل الطائرة.