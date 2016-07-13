إدوارد يكشف أسرار بدايته الفنية مع عمرو الليثي في «واحد من الناس‎»

كتبت – إنحي لطفي

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في تمام العاشرة من مساء الجمعة المقبل، ببرنامج “واحد من الناس”، المُذاع على شاشة “الحياة الأولى”، الفنان إدوارد في حوارٍ فني شيق عن مجمل وأخر أعماله.

ويكشف إدوارد، ولأول مرة أسرار خاصة عن بدايته الفنية، حيث تخرج من كلية التجارة، وبدأ في المجال الفني بالغناء والعزف على الجيتار منذ سن مبكرة، وعمل في هذا المجال لمدة 15 عامًا، وكان عضوًا في فرقة الغناء الغربي (جيبسي)، مقدمًا العديد من الأغاني منها ” ليندا، تبعد عني، لايلو، وغيرها”.

واستمر إدوارد في تقديم العشرات من الأدوار المساعدة بين السينما والتليفزيون، وذلك بعد أن قدمه المخرج أسامة فوزي من خلال فيلم (بحب السيما).

وتوالت أعمال إدوارد السينمائية، ومنها (جعلتني مجرمًا، حريم كريم، عصابة الدكتور عمر، كباريه، حسن ومرقص، وعسل أسود)، وللدراما التليفزيونية (رقم مجهول، خرم إبرة، إبن موت، صاحب السعادة)، ومسرحية سكر هانم.

كما شارك في تقديم برنامج حيلهم بينهم من الآخر، وفي الهوا سوا.