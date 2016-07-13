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مدير الاستخبارات الفرنسية: نخشى مواجهة حتمية مع المتطرفين

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مدير الاستخبارات الفرنسية: نخشى مواجهة حتمية مع المتطرفين مدير الاستخبارات الفرنسية: نخشى مواجهة حتمية مع المتطرفين

مدير جهاز الاستخبارات الفرنسية، باتريك كلفار_أرشيفية

أعرب مدير جهاز الاستخبارات الفرنسية، باتريك كلفار، خلال جلسة استماع أمام لجنة تحقيق برلمانية حول هجمات باريس 2015، اليوم الأربعاء، عن خشيته من مواجهة حتمية مع المتطرفين.

وأكد كلفار في 24 مايو الماضي أن فرنسا تسعى جاهدة للانتصار على الإرهاب، قائلًا: ” يقلقني تطرف المجتمع والفيضان الذي يجرفه”.

وكان مدير الاستخبارات قد أدلى بتصريحات مماثلة في 10 مايو أمام لجنة الدفاع الوطني في الجمعية الوطنية الفرنسية، قائلًا “أوروبا في خطر كبير، والمتطرفون يزيدون قوة في كل مكان، وعلينا كأجهزة مخابرات أن نهتم بمواجهة الخطر القادم”.

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