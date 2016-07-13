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محافظ الوادي الجديد و«التنمية الصناعية» يبحثان إنشاء مصنع الأسمدة الفوسفاتية

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محافظ الوادي الجديد و«التنمية الصناعية» يبحثان إنشاء مصنع الأسمدة الفوسفاتية محافظ الوادي الجديد و«التنمية الصناعية» يبحثان إنشاء مصنع الأسمدة الفوسفاتية

اللواء محمد عشماوي محافظ الوادي الجديد

مراسل «ONA»:

التقى اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، لمناقشة موقف مصنع الأسمنت وإنشاء مصنع الأسمدة الفوسفاتية بمنطقة أبو طرطور.

وأكد عشماوي، خلال بيان صادر عنه الأربعاء، أن الشركات التي سحبت كراسة الشروط لإنشاء مصنع الاسمنت تقوم حاليا بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع حسبما أفاد رئيس هيئة التنمية الصناعية .

وأوضح أن هيئة التنمية الصناعية بالمشاركة مع شركة فوسفات سيقومان قريبا بالإعلان عن شركة الاسمدة الفوسفاتية وتشكيل مجلس الادارة للبدء فى إنشاء المصنع.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة المبدئية على محطة مياه للمنطقة الصناعية بالداخلة بعد دراسة كمية المياه المطلوبة للمنطقة وكمية المياه المتوافرة حاليا وحاجتها الى إنشاء محطة مياه من عدمه، لافتا إلى أنه فى حالة ثبوت الحاجة لعدم توفير المياه الكافية سيتم إنشاء محطة مياه بشكل فوري.

ولفت المحافظ إلى أن الهيئة ستقوم بإنشاء شبكات حريق للمناطق الصناعية بالخارجة والداخلة فى حاله عدم إدراجها ضمن المقايسات العامة لإنشاء المنطقتين الصناعيتين.

 كما وافق رئيس الهيئة على نقل مبلغ 3.5 مليون جنيه من قيمه الاعتماد المخصص للمنطقة الصناعية بالخارجة لرصف الطرق بالمنطقة الصناعية بالداخلة.

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