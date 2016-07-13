واشنطن بوست: داعش يعد أتباعه سرا لسقوط دولة "الخلافة" المزعومة

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن تنظيم داعش يعد أتباعه سرا لسقوط دولة الخلافة المزعومة.

وذكرت الصحيفة فى تقرير على موقعها الالكترونى اليوم، الأربعاء، أن التنظيم الإرهابى يستعد لهزيمة عسكرية على الرغم من الأوامر التى يصدرها بشن موجة جديدة من الهجمات حول العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن قادة الجماعة يعترفون فى رسائل عامة وفى تحركات أخيرة بسوريا أن حظوظ التنظيم تتراجع فى أرض المعارك، بينما يستعدون لإمكانية أن تسقط معاقلها الباقية.

وفى نفس الوقت، يتعهد داعش بالمضى قدما فى حملته الأخيرة من العنف، حتى لو كان الإرهابيون أنفسهم يتجهون للاختباء. بينما يعتقد خبراء مكافحة الإرهاب الأمريكيين إن الهجمات الوحشية فى إسطنبول وبغداد الشهر الماضى كانت إلى حد كبير رد على الانتكاسات العسكرية للتنظيم فى العراق وسوريا.

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