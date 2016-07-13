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ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى وطلقات فى نصر النوبة بأسوان

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ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى وطلقات فى نصر النوبة بأسوان ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى وطلقات فى نصر النوبة بأسوان
تمكن رجال المباحث بمركز شرطة نصر النوبة من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى غير مرخص، وذلك خلال أحد الأكمنة بدائرة المركز، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نصر النوبة، عقب تقنين الإجراءات، القبض على المتهم "سعيد.ع" 30 سنة عاطل بحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مللى وطلقات.

تحرر المحضر رقم 1132 لسنة 2016 م إدارى مركز نصر النوبة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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