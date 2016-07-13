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غادة والي:3406 سودانيًا يحصلون على معاشات من التأمينات المصرية

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غادة والي:3406 سودانيًا يحصلون على معاشات من التأمينات المصرية غادة والي:3406 سودانيًا يحصلون على معاشات من التأمينات المصرية

غادة والي – وزيرة التضامن الاجتماعي

وجهت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الأربعاء، بتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لوفد المعاشات التبادلية السوداني خلال زيارته الحالية الى .

وأشارت الوزيرة، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، إلى أن زيارة الوفد السوداني لمصر تأتي في اطار تنفيذ إتفاقية التأمينات الاجتماعية بين مصر و السودان ( المعاشات التبادلية ) والتي تم إبرامها منذ 21 سبتمبر 1975 و ذلك لصرف الحقوق التأمينية لبعض السودانيين اللذين يعملون بالجهاز الاداري للدولة المصرية من الموظفين والأعمال الحرة و كذلك المصريين العاملين بدولة السودان الشقيق تأكيدا لمبدأ المساواة في معاملة مواطني البلدين للاستفادة من الحقوق و المزايا التأمينية في أماكن أعمالهم.

وأضافت الوزيرة أن حجم المعاشات التبادلية بين البلدين بلغ 42 مليون جنيه سنويا لـ 3406 فردا، وأن الرقابة على عملية الصرف والتأكد من استلام المواطنين لمعاشاتهم بأنفسهم تتم بشكل دوري ونصف سنوي حيث يتم سفر بعثة من التأمينات المصرية إلى الخرطوم لمراجعة كشوف الصرف.

وأوضحت، أنه يتم إنتقاء مواطنين بشكل عشوائي للتحقق من صرف معاشاتهم وتوافر استمرار شروط الاستحقاق وعلى الأخص حالات كبار السن بالإضافة لبحث بعض المشاكل لدى المواطنين والعمل على سرعة حلها.

من جانبه، قال أبو المجد عبداللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن صرف المعاشات للسودانيين يتم بواسطة تحويل وديعة بنكية ربع سنوية بقيمة المعاشات المستحقة.

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