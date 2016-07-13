بالصور.. أسعار أشهر مصايف وشواطئ الغلابة والأغنياء بمطروح والساحل الشمالى

ظلت محافظة مطروح مصيف ملوك وأمراء أسرة محمد على وصفوة المجتمع المصرى، قبل أن تًمهد الطرق وتتوفر الخدمات، واستمرت مطروح مصيفًا مفضلا لرؤساء مصر ووزرائها والصفوة وأمراء الخليج، ومع الوقت تم تمهيد الطرق وتزايدت الخدمات ووسائل المواصلات، حتى بدأ تزايد المتوافدين على مطروح من بضعة مئات إلى بضعة آلاف، وصلت إلى مئات الآلاف قبل ربع قرن.

مع مرور السنوات، استمر هذا التزايد حتى وصل عدد المتوافدين على محافظة مطروح، من كل الفئات لقضاء الصيف فى السنوات الأخيرة إلى نحو 6 ملايين مصطاف -بحسب البيانات الرسمية للمحافظة- للاستمتاع بشواطئها الممتدة من الإسكندرية شرقًا وحتى السلوم غربًا، بطول نحو 450 كيلو مترًا، حيث انضمت شرائح جديدة من المصطافين التابعين للنقابات والجمعيات والأندية والجامعات والكنائس، إضافة لتنظيم رحلات اليوم الواحد من المحافظات القريبة.

مطروح تصنف على أنها أجمل مناطق البحر المتوسط

تفاوت إيجارات الشقق والشالبهات حسب المستوى والتوقيت

أسعار إيجار الشقق والشاليهات

أسعار الفنادق الشعبية والفاخرة

خريطة الشواطئ وجميعها مفتوحة مجاناً

>تصنف محافظة مطروح سياحيا كواحدة من أجمل مناطق البحر المتوسط، حيث تمتاز شواطئها بصفات فريدة لصفاء المياه ونعومة رمالها البيضاء، وتدرج ألوان مياه البحر ما بين الصافى الرقراق والتركواز والأزرق الفاتح والأزرق الغامق وكثرة الخُلجان، مما يجعل الأمواج هادئة وعمق الشواطئ متدرج بشكل آمن للصغار والكبار.>كما أن شاطئ وهضبة "عجيبة" يمتازان بجمال وسحر خلاب، بالإضافة للمزارات السياحية والأثرية المتنوعة.>تتميز الإقامة والسكن بمطروح بالتنوع، حيث تماشى مع كل الطبقات الاقتصادية والاجتماعية، فهناك عدد من الفنادق الشعبية بمدينة مرسى مطروح، ذات إيجارات متفاوتة حسب مستوى وموقع كل فندق، والفنادق ذات المستوى السياحى "الغير المصنفة بعدد النجوم" وكذلك الفنادق بمستوياتها الخمس، وإضافة إلى الشقق المفروشة والشاليهات التى تتفاوت ما بين الشعبية والمتوسطة والفاخرة التى تطل على البحر مباشرة.>يتراوح إيجار الشقق والشاليهات فى اليوم الواحد ما بين 100 جنيه إلى 300 جنيهًا خلال شهر يونيو، حسب الموقع ومستوى التشطيب والفرش، وهناك أسعار أقل بالمناطق الشعبية والبعيدة عن البحر ووسط المدينة بينما يرتفع هذا الإيجار للمستوى المتوسط خلال شهرى يوليو وأغسطس، ليتراوح من 200 جنيه إلى 500 جنيه فى اليوم الواحد وهناك بعض الشقق والشاليهات التى تتسم بالفخامة والتميز فى الموقع، تبدأ أسعارها من 500 جنيه وتتجاوز 1000 جنيه فى اليوم الواحد، وتتشابه هذه الأسعار مع أسعار تأجير الشاليهات بقرى ومنتجعات الساحل الشمالى، مع ارتفاع أسعار الإيجار ببعض القرى ذات الخصوصية والتميز، مثل بعض المناطق داخل منتجع مارينا ومنتجع برتو مارينا وبورتو الجولف ومنتجع مراسى وغيرها.>تتفاوت أسعار الإقامة فى الفنادق، حسب مستواها بدءًا من الشعبية التى قد تبدأ من 50 جنيه، وحتى 100 جنيه للغرفة مرورا بالسياحية العادية التى تتراوح بين 150 و300 جنيه وذات النجوم الثلاث، تتراوح بين 300 إلى 700 جنيه للغرفة، حسب الموقع وحسب التوقيت من الموسم السياحى، بينما ترتفع أسعار الفنادق الفاخرة ذات الـ4 و5 نجوم لتتجاوز الـ 500 دولار للغرفة أو ما يعادلها بالجنيه المصرى.>جميع شواطئ مطروح مفتوحة مجاناً، فلا توجد شواطئ خاصة، إلا قليلاً، وهى غالباً تقع فى القرى السياحية بالساحل الشمالى، أما شواطئ مدينة مرسى مطروح، فهى شواطئ عامة ما عدا عدد قليل جداً خاص بالفنادق التى تقع عليه.

وتنتشر الشواطئ شرقاً وغرباً مثل شاطئ مطروح العام، القريب من وسط المدينة، يقابله من الناحية الأخرى شاطئ رومل الشهير، والذى يمثل شبه جزيرة صغيرة، وشاطئ الفيروز، ويقع شاطئى العوام والليدو بالناحية الغربية من كورنيش المدينة، يقابلهما شاطئ الغرام وكليوباترا ويقعان على شبه جزيرة، وتقع شرق المدينة شواطئ مينا حشيش والرميلة وعلم الروم، وغرب المدينة تقع الشواطئ المميزة وذات الخصوصية، منها شاطئ الأُبيض والأصيل وشاطئ منطقة عجيبة ذات المناظر الطبيعية الخلابة وغيرها.

تنظيم رحلات اليوم الواحد

>شهدت السنوات الأخيرة ظاهرة رحلات اليوم الواحد، من المحافظات القريبة إلى مدينة مرسى مطروح، لقضاء يوم على شواطئ المدينة والاستمتاع بها والعودة فى نهاية اليوم، حيث يتجمع مجموعة من الشباب أو العائلات بمنطقة معينة أو من خلال أى أى ملتقى لهم ويستأجرون أتوبيساً وينطلقون به فجراً من محافظاتهم إلى مطروح للتنزه والاستمتاع بالبحر والعودة نهاية اليوم دون تحمل مصاريف إقامة بالشقق المفروشة أو الفنادق.

وتكثر رحلات اليوم الواحد خلال يومى الجمعة والأحد من كل أسبوع، حيث تتوافد مئات الأتوبيسات لرحلات اليوم الواحد خلال يومى الجمعة والأحد، وتكتظ الشواطئ والشوارع بالآلاف.

تحديد مبلغ 40 جنيه إيجار الشمسية و4 كراسى بالشواطئ

تطوير الخدمات وتزايد وسائل وأماكن الترفيه

>تحرص المحافظة على عدم تعريض المصطافين للاستغلال، فتقوم بتحديد أسعار مناسبة إيجار الشمسية والكراسى بجميع الشواطئ، ويتم الإبقاء على فتح الشواطئ أمام المواطنين بالمجان ما عدا شاطئ الغرام ورومل، حيث يتم تحصيل رسم دخول رمزى من كل فرد مقابل الخدمات، وهذا بخلاف إيجار الشماسى والكراسى.>وقامت المحافظة فى السنوات الأخيرة بتطوير الخدمات، كما تمت إقامة عدد كبير من المشروعات الترفيهية، من بينها أكثر من 7 سينمات صيفية فى أماكن متفرقة تعرض فيها أحدث أفلام موسم الصيف، إلى جانب السيرك وعدد من الملاهى، وأماكن لركوب الدراجات تغلق لها شوارع خاصة لتوفير الحماية والأمان لمحبى ركوب الدراجات خاصة الأطفال، إضافة إلى الطفطف ذى العربات المتعددة الذى يحرص المصطافون على استخدامه فى تنقلهم على الكورنيش لما يمثله من متعة، لدرجة أن هناك من يترك سيارته الخاصة ويستقله.



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مدخل مدينة مرسى مطروح



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كورنيش مدينة مرسى مطروح



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شاطئ وهضبة عجيبة



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بوابة 6 لمنتجع مارينا الساحل الشمالي



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كورنيش مطروح ومسجد العوام من بعيد



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شاطئ وهضبة عجيبة



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من داخل أحد الفنادق غرب مرسى مطروح



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شاطئ الغرام غربى مرسى مطروح



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تنزه المصطافين ليلا على كورنيش مطروح



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تزايد ازدحام المدينة يومى الجمعة والأحد بسبب رحلات اليوم الواحد

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