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"المصرية للأدوية" تتعاقد على ألبان أمريكية بسعر 33 جنيها للعلبة

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"المصرية للأدوية" تتعاقد على ألبان أمريكية بسعر 33 جنيها للعلبة "المصرية للأدوية" تتعاقد على ألبان أمريكية بسعر 33 جنيها للعلبة
أعلن الدكتور شريف السبكى العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية، التعاقد مع إحدى الشركات الأمريكية لتوريد وضخ ألبان صناعية شبيهة بلبن الأطفال بسعر 33 جنيها للعلبة فى الأسواق خلال 3 أشهر، مشيرا إلى أنه سيتم القضاء نهائيا على أزمة لبن الأطفال بعد توزيع هذا المنتج.

وقال الدكتور شريف السبكى العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن المنتج الجديد أمريكى الصنع ومتداول فى بلد المنشأ وأوروبا وبعض دول الخليج، وسيحمل فى اسم تجارى " Egymilk" مؤكدا أنه سيتم ضخ مليون علبة مبدئيا فى السوق.

وكشف الدكتور شريف السبكى العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية، أن الشركة ستبدأ فى إجراءات تسجيل اللبن الجديد الأسبوع المقبل عقب اعتماد العقود النهائية للشركة الأمريكية.

ننشر عناوين 82 منفذا لصرف ألبان الأطفال المدعمة بمحافظة الدقهلية
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مصر 365

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