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بعد قليل.. مؤتمر صحفى لوزير الطيران وسفير سويسرا بشأن طائرة الطاقة الشمسية

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بعد قليل.. مؤتمر صحفى لوزير الطيران وسفير سويسرا بشأن طائرة الطاقة الشمسية بعد قليل.. مؤتمر صحفى لوزير الطيران وسفير سويسرا بشأن طائرة الطاقة الشمسية
يعقد شريف فتحى وزير الطيران المدنى ماركوس لايتنر، سفير سويسرا فى القاهرة، مؤتمرا صحفيا بعد قليل، للحديث عن الطائرة سولار أمبالس 2"، أول طائرة فى العالم تعمل بالطاقة الشمسية، قادمة من إسبانيا فى إطار جولتها حول العالم.

كان شريف فتحى وزير الطيران المدنى قد استقبل مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، وسفير سويسرا بالقاهرة ، طائرة "سولار أمبالس 2" أول طائرة فى العالم تعمل بالطاقة الشمسية، قادمة من إسبانيا فى اطار جولتها حول العالم.

وتعد جولة الطائرة هى الجولة قبل الأخيرة فى إطار رحلاتها التجريبية حول العالم، لنشر الوعى الترشيدى، وتبنى قضية التكنولوجيا النظيفة، حيث إنها أقلعت من العاصمة الإماراتية فى مارس 2015 وقامت بالهبوط بـ15 مدينة، حول العالم لتعود مرة أخرى إلى أبو ظبى.

وحلقت الطائرة فوق منطقة الأهرامات لعمل تصوير فيلمى بواسطة طائرة هليكوبتر، وذلك لما يمثله هذا الحدث من أهمية كبيرة يسجل فى الوثائق التاريخية لجمهورية العربية.


>بالفيديو.. وزير الطيران يشهد تسليم وتسلم قيادة طائرة "سولار أمبالس 2"

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مصر 365

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