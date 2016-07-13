النشرة المرورية الصباحية.. كثافات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

ظهرت كثافات مرورية صباح اليوم الأربعاء أعلى محاور وميادين محافظتى القاهرة والجيزة بسبب زيادة الأحمال خلال فترة الذروة الأولى للزحام المرورى، فى ظل انتشار رجال المرور بكافة المحاور والميادين لسحب الكثافات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وظهرت كثافات مرورية متحركة أعلى كوبرى أكتوبر للعديد من السيارات للمتجه من ميدان رمسيس وصولا إلى محور النصر حتى ميدان رابعة العدوية، وكذلك الأمر أعلى أكتوبر من شارع البطل أحمد عبد العزيز للمتجه لمناطق وسط البلد وفى الاتجاه العكسى وصولا إلى ميدان مصطفى محمود.

وشهد شارع جامعة الدول العربية كثافات للمتجه من مناطق ناهيا وصولا إلى ميدان شارع شهاب ومنها إلى ميدان مصطفى محمود ومن شارع السودان وصولا لمطلع كوبرى 15 مايو وتنفرج الحركة المرورية حتى أعلى الماريوت وتزدحم حتى نزلة وزارة الخارجية وتظهر كثافات أخرى بكورنيش النيل أمام ماسبيرو وصولا إلى كوبرى الساحل.

ويشهد شارع السودان بنزلة محور صفط اللبن كثافات محدودة ويظهر تباطؤ فى حركة السيارات للمتجه إلى مدينة السادس من أكتوبر وتوجد كثافات مرورية عالية بشارع السودان للقادم من إمبابة وفى طريقه إلى شارع التحرير وكذلك الأمر للمتجه من كوبرى الجلاء وصولا لشارع السودان وتزدحم السيارات بكورنيش النيل وصولا لكوبرى الجامعة وحتى دوران ميدان النهضة.

وظهرت أحجام مرورية بميدان الدقى بدءا من مطلع الكوبرى حتى بين السرايات وصولا لإشارة جامعة القاهرة و تنفرج أمام مدرسة السعيدية وظهرت كثافات أعلى كوبرى الجيزة المعدنى للمتجه من شارعى الهرم و فيصل وصولا لميدان الجيزة بسبب زيادة الأحمال.

ويشهد طريق الاوتوستراد وصولا إلى الطريق الدائرى انتظام فى حركة المرور وتظهر كثافات أعلى الطرق أثناء استقلال السيارات إلى منطقة القلعة ويشهد الطريق الدائرى اتجاه الواحات إلى نزلة الصحراوى زحام مرورى للعديد من السيارات وكذلك الأمر بطريق الإسماعيلية العبور للمتجه إلى مدينة العاشر من رمضان فى ظل تواجد مرورى بكافة الطرق.

وشهد شارع البحر الأعظم بالجيزة للمتجه إلى مناطق المنيب وشارع النيل وصولا إلى ميدان الكيت كات كثافات متحركة وبشارع السودان وشارعى فيصل والهرم وصولا إلى شارع جامعة القاهرة ومنها إلى شارع النيل أمام فندق الفور سيزون.

ويشهد محور سعد الدين الشاذلى وصولا إلى مدينة نصر سيولة مرورية وتوجد بعض الكثافات بشارع القصر العينى حتى ميدان التحرير ومن نفق الأزهر فى الطريق المتجه إلى صلاح سالم توجد كثافات مرورية.

وتباطئت حركة السيارات أعلى محور الشهيد بالتجمع الخامس للمتجه من القاهرة الجديدة وصولا إلى مدينة نصر بسبب وجود أعمال كشط ورصف وظهرت كثافات أخرى للمتجه من شارع الطيران وصولا إلى الطريق الدائرى ومكرم عبيد وعباس العقاد فى ظل تواجد لرجال المرور بكافة الشوارع لتنظيم حركة المرور.

وظهرت أحجام مرورية أعلى محور 26 يوليو بتقاطع منطقة الكبارى وصولا لكوبرى 15 مايو وفى الاتجاه العكسى لمدينة السادس من أكتوبر وتباطئت حركة السيارات بطريق المطار وأمام جهاز المركزى للمحاسبات حتى نفق المرغنى.

من جانبه، أكد مصدر أمنى بأن هناك انتشار أمنى مكثف لرجال المرور أعلى محاور وميادين المحافظتين للإبلاغ عن أى أعطال أو حوادث مرورية ليتم الانتقال إليها بشكل سريع مع متابعة كاميرات المراقبة لحركة السيارات ولرصد أى معوقات مرورية، مؤكدا على أن فترة الذروة الأولى على قرابة الانتهاء خلال ساعة من الآن وسيتم سحب جميع الكثافات المتواجدة أعلى الطرق.

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