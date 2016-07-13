سعر الدولار اليوم الأربعاء 13/7/2016 فى السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى والعملة الخضراء تقترب من الـ12 جنيه

سعر الدولار اليوم، تواصل اسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء حالة من عدم الإستقرار، حيث بلغت قيمة الصرف متخطية حدود الـ11 جنيه مجدداً وذلك بعد ارتفاع طفيف خلال الأيام الماضية، شهدت خلاله الأسعار الارتفاع بقيمة 3 قروش وذلك بعد الإقبال على السوق السوداء وارتفاع عملية العرض والطلب على تبديل العملات الصعبة وسط إقبال المواطنين وأصحاب الأموال.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 13/7/2016

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 13/7/2016 وذلك بعد الإرتفاع يوم امس بصورة مفاجئة، حيث جاءت الأسعار عند قيمة صرف 11.25 للشراء في مقابل 11.30 للبيع.



سعر الدولار ليوم الثلاثاء 12/7/2016

صرح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أحمد شيحة أن سعر الدولار اليوم ارتفع بشكل ملحوظ ليصل عند سعر صرف 11.32 في محافظة السويس وذلك بسبب المضاربات بين التجار، بينما جاء سعر الدولار في بعض المحافظات الأخرى عند سعر صرف 11.25 للشراء مقابل 11.30 للبيع.

يذكر أن سعر الدولار اليوم وصل مقابل البيع في الأسكندرية عند سعر 11.42 مقابل الجنيه، بينما استقر الدولار في البنوك عند سعر صرف 8.85 للشراء في مقابل 8.88 للبيع، هذا ومن املتوقع أن يصل سعر الدولار الى حدود الـ12 جنيه بشكل مفاجئ.

شبكةعيونالإخبارية

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