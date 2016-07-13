استمرار الاشتباكات فى تعز والأحزاب تطالب بتأجيل المشاركة بمشاورات الكويت

صدت قوات الجيش اليمنى والمقاومة المؤيدة للشرعية فى تعز جنوب غربى البلاد هجوما لمليشيات الحوثيين وصالح الليلة الماضية على معسكر اللواء 35 مدرع فى المطار القديم غرب تعز .

وأوضح المجلس العسكرى اليمنى بتعز أن اشتباكات عنيفة وقعت بين مع الميلشيات الحوثية فى حى الضباب غرب المدينة وجبهة الزنوج فى الشمال وحى بازرعة وثعبات فى الشرق أسفرت عن مقتل 11 من عناصر المليشيات وإصابة 21 آخرين.

وأضاف ان مدفعية الجيش قصفت مواقع المليشيات شرق تعز ودمرت لهم مدفعا وطقما و9 أطقم عسكرية .. فى الوقت الذى قامت فيه المليشيات بقصف مواقع الجيش والمناطق السكنية مما أدى إلى مقتل مدنى وإصابة 4 آخرين بالإضافة إلى إصابة 6 جنود.

من ناحية أخرى طالبت الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية القيادة السياسية والحكومة الشرعية بتأجيل قرار المشاركة فى الجولة الجديدة من مشاورات السلام فى الكويت المقرر عقدها بعد غد الجمعة لحين التأكد من أن هذا السلام يجب أن يكون قائما على أسس ثابتة وقوية تضمن استمراره وهو ما لن يتحقق إلا بالالتزام بالمرجعيات المقرة وبضمانات دولية وإقليمية تضمن عدم تراجع الطرف الإنقلابى - فى إشارة للحوثيين وحليفهم الرئيس اليمنى السابق - عن تنفيذ التزاماته .

وقالت الأحزاب - فى بيان لها - " إن السلام لن يتحقق إلا بالتزام المليشيات الانقلابية بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى ٢٢١٦ دون شروط مسبقة وبإشراف دولى وإقليمى وتنفيذ تعهداتها فى مشاورات سويسرا والمتعلقة بتنفيذ إجراءات بناء الثقة بما فى ذلك الإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن المدن وفتح المنافذ الآمنة ".

وأضاف البيان - الذى نقلته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية - " يجب التزام المليشيات بالمحاور الخمسة التى تشكل أجندة المشاورات حسب الترتيب المنطقى لها وهى الانسحاب من المحافظات وتسليم السلاح وعودة مؤسسات الدولة والإفراج عن المعتقلين واستكمال العملية السياسية من حيث توقفت" .

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