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«كيري»: سنستقبل 10 آلاف سوري بنهاية سبتمبر المقبل

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«كيري»: سنستقبل 10 آلاف سوري بنهاية سبتمبر المقبل «كيري»: سنستقبل 10 آلاف سوري بنهاية سبتمبر المقبل

وزير الخارجية الأمريكي-جون كيري-صورة أرشيفية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أن الولايات المتحدة ستتمكن من الوفاء بتعهداتها باستقبال حصتها من اللاجئين السوريين بنهاية السنة المالية الحالية للحكومة الفيدرالية، وذلك قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف كيري – في تصريحات أوردتها قناة “العربية الاخبارية” اليوم الأربعاء – أن الولايات المتحدة الامريكية ستتمكن من تنفيذ هدف الرئيس باراك أوباما الذي وضعه بشأن استضافة 10 آلاف من اللاجئين السوريين، وذلك بنهاية السنة المالية الحالية للحكومة الفيدرالية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد أكد أن الإدارة الأمريكية ستستمر في بذل كل الجهود لتخفيف معاناة السوريين والتوصل إلى حل سياسي لإيقاف العنف في البلاد.

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