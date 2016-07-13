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إعادة فتح المطار الدولي في جوبا بعد الإعلان عن وقف اطلاق النار

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إعادة فتح المطار الدولي في جوبا بعد الإعلان عن وقف اطلاق النار إعادة فتح المطار الدولي في جوبا بعد الإعلان عن وقف اطلاق النار

مطار جوبا- أرشيفية

قررت السلطات في جنوب السودان،  إعادة فتح المطار الدولي في العاصمة جوبا، وذلك بعدما أعلن كلا من الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار وقفا لاطلاق النار.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) أن عاصمة جنوب السودان تشهد هدوءا ملحوظا خلال الساعات الماضية بعد أيام من القتال العنيف بين القوات الموالية لسالفاكير والقوات الموالية لنائبه مشار.

كانت الاشتباكات الأخيرة والتي راح ضحيتها مئات الأشخاص قد أثارت المخاوف من فشل عملية السلام الهش في جنوب السودان الذي أنهى عامين من الحرب الأهلية التي بدأت أواخر 2013، وخلفت عشرات الآلاف من القتلى ونحو ثلاثة ملايين نازح.

وتعاني البلاد من أزمات إنسانية واقتصادية مع انهيار العملة واستفحال التضخم، في حين انهارت صناعة النفط ولحق الدمار بمراكز الولايات وهو ما دفع إلى إلغاء الاحتفالات لإحياء الذكرى الخامسة للانفصال عن السودان.

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