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61% من القراء يؤيدون سن تشريعات تغلظ عقوبة المتورطين فى جراحة الختان

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61% من القراء يؤيدون سن تشريعات تغلظ عقوبة المتورطين فى جراحة الختان 61% من القراء يؤيدون سن تشريعات تغلظ عقوبة المتورطين فى جراحة الختان
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد سن تشريعات تغلظ عقوبة المتورطين فى عمليات ختان الإناث، أيد غالبية القراء سن تشريعات تغلظ عقوبة المتورطين فى عمليات ختان الإناث.

وأيد 61% من القراء سن تشريعات تغلظ عقوبة المتورطين فى عمليات ختان الإناث، بينما رفض 36% من القراء سن تشريعات تغلظ عقوبة المتورطين فى عمليات ختان الإناث، فى الوقت الذى أعرب فيه 4% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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