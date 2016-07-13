التموين: شراء 180 ألف طن قمح أوكرانى وروسى بمتوسط سعر 173 دولار لكل طن

تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 180 ألف طن قمح أوكرانى وروسى من خلال المناقصة العالمية التى عقدتها وشاركت فيها شركات محلية وعالمية بمتوسط سعر 173 دولار و3 سنت لكل طن، على أن يبدأ التوريد من يوم 10 من شهر أغسطس المقبل ولمدة 10 أيام.

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى بيان له، أن الكميات التى تم التعاقد عليها تتضمن 120 ألف طن قمح روسى و60 ألف طن قمح أوكرانى وتأتى فى إطار تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من القمح لتوفير الدقيق لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين من خلال 26 ألف مخبز بلدى مدعم على مستوى الجمهورية وأيضا لتوفيرالأقماح المستوردة التى يحتاجها القطاع الخاص من مطاحن ومصانع بأقل التكلفة لطرح منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة مشيرا إلى أن هيئة السلع التموينية تقوم بشراء الأقماح المستوردة عن طريق البورصات العالمية ومن عدة مناشئ مختلفة وليس عن طريق وسطاء وذلك بداية من العامين الآخيرين مما أنهى عمليات الاحتكار فى سلعة القمح المستورد التى كانت سائدة فى السنوات السابقة من قبل بعض المحتكرين وأنه يتم استيراد الأقماح من روسيا وفرنسا وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا والارجنتين واستراليا وغيرها من الدول.

وقال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن الهيئة تقوم باستيراد الأقماح من خلال البورصات العالمية طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم1601 لسنة 2005 والمتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة الكود كس الدولية رقم 199 لسنة 1995 ومواصفة الأيزو العالمية رقم 7970 لسنة2000 ويتم إرساء المناقصة علي العروض الأكثر جودة والأقل سعرا و أن جميع الأقماح المستوردة يتم فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية كما يتم فحصها عقب وصولها فى الموانئ المصرية من قبل لجان فنية مشتركة من عدة وزارت وأجهزة معنية.

وأوضح نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن الهيئة تقوم يوميا بمتابعة أسعار القمح فى البورصات العالمية للحبوب ومتابعة موقف المعروض من القمح على مستوى العالم وكذالك موقف المخزون والمتاح للتصدير وذلك للوقوف على أنسب التوقيتات للدخول فى السوق العالمى والإعلان عن مناقصات عالمية للشراء لتدبير احتياجات البلاد من هذه السلعة الاستراتيجية.

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