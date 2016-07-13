"شاومينج" تزعم تسريبها نتائج طلاب الثانوية العامة

زعمت صفحة الغش الإلكترونى "شاومينج" نشرها نتائج طلاب الثانوية العامة، كما نشرت صورة من كشف النتائج، وأكدت أن وزارة التربية والتعليم نجحت بالفعل فى غلق العديد من الصفحات التابعة لها، إلا أنها لم تتمكن من وقف تسريب النتيجة.

وكتبت الصفحة:"إللى مش مصدق يعمل سكرين شوت وأول ما النتيجة تطلع يتكلم، وأنا هسرب معظم نتائج الطلاب"، مضيفاً: "اعمل تاج لصحابك فى كومينتات وأما أصحى هختار 10 أجبلهم النتيجة زى بتوع النهاردة كده".

وأضافت الصفحة "أن الصفحة الرسمية أغلقت منذ 3 أيام، الناس بيقولولى أنت بيدجك 58 ألف لايك يعنى استحالة تكون رسمية، أنا اتقفلى بيدجين واحدة 750 ألفا والتانية 324 ألفا.. ولو مكنتش أنا البيدج الرسمية مكانتش بيدجى أنا الوحيدة إللى تتقفل دوناً عن كل الصفحات التانية".

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