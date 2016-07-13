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القبض على عاطل بحوزته 60 طربة حشيش بالإسكندرية

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القبض على عاطل بحوزته 60 طربة حشيش بالإسكندرية القبض على عاطل بحوزته 60 طربة حشيش بالإسكندرية
نجحت مباحث مديرية الأمن بالإسكندرية، قبل قليل، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، وإشراف اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة فى ضبط تاجر مخدرات، بحوزته 60 طربة لمخدر الحشيش قبل توزيعها على عملائه بدائرة قسم المنتزة ثان.

وكانت معلومات قد وردت للمقدم خيرى نصار رئيس مباحث المنتزة ثانى تفيد بقيام "السيد. م" وشهرته السيد المجرى، عاطل، ومقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ضم النقيب ياسر القطان المعاون الأول لمباحث قسم المنتزة ثان والنقيب عبد الرحمن الخولى معاون المباحث لسرعة ضبط المتهم، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن النقيب عبد الرحمن الخولى معاون المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته "60" طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ 30 ألف جنيه.

وبمواجهته أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة.

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