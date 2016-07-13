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تحليل الهيموجلوبين قبل الزواج يتنبأ بالأمراض الوراثية لطفلك

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تحليل الهيموجلوبين قبل الزواج يتنبأ بالأمراض الوراثية لطفلك تحليل الهيموجلوبين قبل الزواج يتنبأ بالأمراض الوراثية لطفلك
يحلم الكثير من الآباء والأمهات بالأطفال ومع إطالة فترة عدم الإنجاب يبدأون فى البحث عن الأسباب والطرق البديلة التى يمكن أن تستخدم لتحقيق حلمهم، وفى نفس الوقت يكون الطفل بصحة جيدة بعيدا عن الأمراض.

ولكن هناك أمراض وراثية يقف أمامها الطب عاجزا فى علاجها، ومن هذه الأمراض "أنيميا البحر المتوسط" والتى أصبحت منتشرة بشكل كبير.

أكدت الدكتورة رجاء منصور، عضو مجلس إدارة الهيئة العالمية لمراقبة الإخصاب الطبى المساعد "ITMART".

وأضافت: "تعد الأمراض الوراثية من أخطر الأمراض لأنه يصعب الوقوف أمامها وغالبا ما تسبب مشكلات صحية كثيرة للأطفال، ومن أمثلة الأمراض الوراثية التى أخذت فى الانتشار الفترة الأخيرة هى "أنيميا البحر المتوسط" إذ قدر عدد المصابين فى فى عام 2014 بهذا المرض الوراثى ما يقرب من 1300 طفل أى إصابة 7 حالات من بين كل 10 طفل مولود فى مصر.

ويمكن التعرف على الأمراض الوراثية التى يمكن أن تنتقل للأجنة قبل الزواج عن طريق تحليل "هيموجلوبين نوعى" وهو رخيص الثمن ويستطيع كل المقبلين على الزواج إجراؤه ، ولا يعنى هذا أن الأمراض الوراثية تأتى عن طريق زواج الأقارب فقط ولكن هناك جينات وراثية يمكن أن تنتقل للأجنة.

وتشير الدكتورة "رجاء منصور": ومع تقدم العلم والبحث العلمى أصبح لدى العالم الطبى حاليا جهاز يمكن يطلق عليه اسم "الاختبار الوراثى الجينى" نكتشف من خلاله الأمراض الوراثية للأجنة والتى يمكن أن تنتقل من الأب والأم إلى أطفالهم سواء كانوا أقارب أم لا، تم الكشف عنه فى فرنسا ويتوفر حاليا فى مصر.


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