تغلبى على مشاكل الدورة الدموية فى 15 دقيقة

الخمول يمكن أن يسبب عدة مشاكل منها ضعف الدورة الدموية، وإذا كان نظامك الغذائى يفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة، ففى هذه الحالة الدورة الدموية تقل عن المستوى الطبيعى وتفتقر الكثير من الأنسجة فى الجسم إلى ما يكفى من الأكسجين والعناصر المغذية.

وفى هذا الاطار يقدم تقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى" بعض الطرق لحل مشاكل ضعف الدورة الدموية فى 15دقيقة، وتتضمن الآتى:

أولا : كل يوم بعد الاستيقاظ من النوم، اقضى بضعة دقائق فى ممارسة تمارين التمدد بعناية، لأنها تساعد على تقوية العضلات وتحفز الدورة الدموية.

ثانيا : نفذى هذا التمرين: الوقوف على قدميك ورفع كعبك لأعلى وخذ ى هذا الوضع لمدة 10 ثوان، كررى هذا التمرين من 8-10 مرات.

ثالثا : عندما تكونى فى وضع الجلوس، قومى بتدوير قدمك 10 مرات وكررى نفس الشىء مع القدم الأخرى.

رابعا : المشى يساعد على تنشيط الدورة الدموية فى الجسم كله ويعزز استرخاء العضلات.

خامسا : السباحة تعزز إمدادات الأكسجين إلى القلب، وتساعد على تقوية جميع العظام والعضلات والمفاصل.

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