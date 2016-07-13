زعيم حركة الشباب يتهم تركيا بغزو الصومال اقتصاديا

اتهم زعيم حركة الشباب الإسلامية المتشددة فى الصومال أحمد ديرى فى تسجيل صوتى بث الثلاثاء تركيا ب"نهب" ثروات الصومال وغزوه اقتصاديا، وذلك فى أول رسالة صوتية له منذ توليه زعامة الحركة الجهادية فى سبتمبر 2014.

وحملت الرسالة الصوتية ومدتها 44 دقيقة عنوان "الشريعة أو الشهادة" وقد خصص احمد ديرى الملقب "أحمد عمر أبو عبيدة" حيزا كبيرا منها لمهاجمة تركيا.

وهذا أول تسجيل صوتى لزعيم الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة منذ تسلم قيادتها ابو عبيدة خلفا لأحمد غودان الذى قتل فى غارة نفذتها طائرات أمريكية بدون طيار فى سبتمبر 2014.

وفى رسالته التى بثت عبر مواقع التواصل الاجتماعى وعلى اثير إذاعة الاندلس التابعة للحركة قال الديرى أن "الحكومة التركية هى عدو الأمة. اقتصاد الصومال فى الحضيض اليوم بسبب تدخلها".

وأضاف أن "تركيا غزت هذا البلد اقتصاديا ولا تغرنكم التنمية المزعومة التى يسوق لها الأتراك، تذكروا أن الاتراك ينهبون موارد الصومال أكثر مما يساعدونه".

وفى يونيو قام الرئيس التركى رجب طيب إردوغان بجولة فى شرق أفريقيا شملت الصومال ووقع خلالها اتفاقيات لتعزيز الوجود التركى فى القارة السوداء.

وخلال زيارة الرئيس التركى وقعت مقديشو وأنقرة تسع اتفاقيات تتعلق بمشاريع تنمية، كما افتتح إردوغان المبنى الجديد لسفارة بلاده، "إحدى أكبر السفارات التركية فى العالم".

كما ندد زعيم الشباب فى رسالته الصوتية ب"احتلال الغزاة الصليبيين" فى اشارة إلى الجنود البورونديين والاوغنديين والكينيين العاملين فى إطار قوة الاتحاد الافريقى فى الصومال (اميصوم).