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بالفيديو..وزير الطيران خلال استقباله لـ" سولار امبالس2 ": فكرة الطائرة ولدت فى مصر

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بالفيديو..وزير الطيران خلال استقباله لـ" سولار امبالس2 ": فكرة الطائرة ولدت فى مصر بالفيديو..وزير الطيران خلال استقباله لـ" سولار امبالس2 ": فكرة الطائرة ولدت فى مصر
أعرب وزير الطيران المدنى، شريف فتحى، عن فخره بالفريق المصرى الذى رتب لوصول الطائرة "سولار امبالس2" إلى مطار القاهرة.


>وزير الطيران خلال استقباله لـ" سولار امبالس2... by youm7

وقال وزير الطيران، خلال استعداده لاستقبال الطائرة، إن فكرة الطائرة بالطاقة الشمسية ولدت فى فى الواحات، لافتا إلى أن موعد إقلاعها غير محدد لأنه مرتبط باتجاه الرياح و الاستعدادات التى تحتاجها الطائرة للإقلاع مرة أخرى، مشيرا إلى أن قائد الطائرة فى رحلة العودة سيكون الطيار بيرسون .

من جانبه، أشهر قائد الطائرة علم مصر الذى كان متواجدا على زيه، مؤكدا هبوطه فى مصر فى وقت سابق عام 1999 عن طريق بالون طائر.

- بث مباشر..رحلة الطائرة "سولار امبالس2" من إسبانيا للقاهرة
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- ننشر أول صورة للطائرة " سولار امبالس2" فوق أهرامات الجيزة
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- بعد قليل.. مطار القاهرة يستقبل أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية
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- بالفيديو.. الطائرة "سولار امبالس2" تحلق فوق الأهرامات
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مصر 365

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