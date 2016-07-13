وزير الطيران: "سولار المبالس2" استغرقت يومين ونصف للوصول من إسبانيا لمصر

أكد شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، أن هناك أشياء كثيرة متواجدة على طائرة "سولار امبالس2" التى تعمل بالطاقة الشمسية، أستوجبت عمل ترتيبات خاصة فى مطار القاهرة للطائرة لتمكينها من الهبوط والإقلاع مع حساب اتجاهات الرياح، والتى تستلزم وصول الطائرة فى وقت مبكر، مشيراً إلى أن رحلة الطائرة من إسبانيا إلى مصر استغرقت يومين ونصف للوصول إلى القاهرة، والتى كان على متنها طيار واحد فقط.

وأكد وزير الطيران فى تصريحات تليفزيونية، من مطار القاهرة الدولى، أن هذا الحدث مهم جداً لاختيار مصر أحد الدول المعدودة لتكون ضمن مراكز هبوط وإقلاع رحلات هذه الطائرة حول العالم التى بدأ تنفيذها منذ سنة وأربعة أشهر.

وأضاف شريف فتحى، أن هذه التجربة تعيدنا إلى صناعة الطائرات ذات المحركات المروحية فى أوائل التسعينات والتى تم تطويرها حتى الآن، مؤكداً أن هذه الطائرة تم تصنيع نموذجين منها حتى الآن، وسيتم أعطاء أصحاب الفكرة وقت كافى أيضاً لأثبات كفاءة الطائرة، والتى أستطاعت عبور المحيط الأطلنطى دون الهبوط فى أى مكان.

وزير الطيران خلال استقباله لـ" سولار امبالس2 ": فكرة الطائرة ولدت فى مصر