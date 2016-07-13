أخبار عاجلة

التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الطيران: "سولار المبالس2" استغرقت يومين ونصف للوصول من إسبانيا لمصر

Google+ Print
وزير الطيران: "سولار المبالس2" استغرقت يومين ونصف للوصول من إسبانيا لمصر وزير الطيران: "سولار المبالس2" استغرقت يومين ونصف للوصول من إسبانيا لمصر
أكد شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، أن هناك أشياء كثيرة متواجدة على طائرة "سولار امبالس2" التى تعمل بالطاقة الشمسية، أستوجبت عمل ترتيبات خاصة فى مطار القاهرة للطائرة لتمكينها من الهبوط والإقلاع مع حساب اتجاهات الرياح، والتى تستلزم وصول الطائرة فى وقت مبكر، مشيراً إلى أن رحلة الطائرة من إسبانيا إلى استغرقت يومين ونصف للوصول إلى القاهرة، والتى كان على متنها طيار واحد فقط.

وأكد وزير الطيران فى تصريحات تليفزيونية، من مطار القاهرة الدولى، أن هذا الحدث مهم جداً لاختيار مصر أحد الدول المعدودة لتكون ضمن مراكز هبوط وإقلاع رحلات هذه الطائرة حول العالم التى بدأ تنفيذها منذ سنة وأربعة أشهر.

وأضاف شريف فتحى، أن هذه التجربة تعيدنا إلى صناعة الطائرات ذات المحركات المروحية فى أوائل التسعينات والتى تم تطويرها حتى الآن، مؤكداً أن هذه الطائرة تم تصنيع نموذجين منها حتى الآن، وسيتم أعطاء أصحاب الفكرة وقت كافى أيضاً لأثبات كفاءة الطائرة، والتى أستطاعت عبور المحيط الأطلنطى دون الهبوط فى أى مكان.


>وزير الطيران خلال استقباله لـ" سولار امبالس2 ": فكرة الطائرة ولدت فى مصر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر