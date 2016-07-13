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منح 134 مهندسا زراعيا حق الضبطية القضائية لمواجهة المبيدات المغشوشة

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منح 134 مهندسا زراعيا حق الضبطية القضائية لمواجهة المبيدات المغشوشة منح 134 مهندسا زراعيا حق الضبطية القضائية لمواجهة المبيدات المغشوشة
قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم منح 134 مراقب من المهندسين الزراعيين حق الضبطية القضائية لمواجهة المبيدات المغشوشة بمختلف المحافظات، وذلك بعد الانتهاء من البرنامج التدريبى لهم على أعمال الرقابة وضبط المغشوش،للسيطرة على أسواق تداول المبيدات، والحد من المغشوش والمهرب.

وأكد رئيس لجنة المبيدات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن هناك خطة تنفيذية تجرى حاليا لزيادة عدد المفتشين على المبيدات وتأهيلهم بشكل يسمح بضبط العبوات المغشوشة والمهربة لـ550 مراقب بمحافظات الجمهورية ، مشير إلى أن تستهلك سنويا 10 آلاف و600طن مبيدات مادة فعالة، لمساحات محصولية فى الموسم الشتوى والصيفى، تبلغ حوالى 15 مليون فدان ،حيث تعمل لجنة المبيدات دوريا بالتسيق مع الوزارات المعنية على فرض السيطرة على جميع المبيدات غير الصالحة للاستهلاك والمهربة .

وأوضح عبد المجيد، أن لجنة المبيدات تعمل دوريا على زيارات ميدانية لجميع مصانع إنتاج المبيدات لدفع وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية،وحملات مكثفة لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة ما يطلق عليه مصانع "بئر السلم"، خلال مراحل الإنتاج والبيع والاستهلاك، مؤكدا أن هناك 7 آلاف محل مرخص، يخضع للتفتيش بشكل دورى ولكل الإجراءات التى تحددها وزارة الزراعة، للحد من بيع المبيدات المغشوشة والمهربة، وغلق جميع المنافذ والمحلات المخالفة وتحويلها الى جهات التحقيق.


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