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بالصور.. وزيرا الطيران والبيئة يستقبلان أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة

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بالصور.. وزيرا الطيران والبيئة يستقبلان أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة بالصور.. وزيرا الطيران والبيئة يستقبلان أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة
استقبل كل من شريف فتحي وزير الطيران المدني، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وسفير سويسرا بالقاهرة، طائرة "سولار امبالس 2" أول طائرة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية ،قادمة من إسبانيا في اطار جولتها حول العالام.

وتعد جولة الطائرة هي الجولة قبل الأخيرة في إطار رحلاتها التجريبية حول العالم لنشر الوعى الترشيدى وتبنى قضية التكنولوجيا النظيفة، حيث إنها أقلعت من العاصمة الإماراتية في مارس 2015 وقامت بالهبوط بـ15 مدينة، حول العالم لتعود مرة أخرى إلى أبو ظبى.

وحلقت الطائرة فوق منطقة الأهرامات لعمل تصوير فيلمى بواسطة طائرة هليكوبتر، وذلك لما يمثله هذا الحدث من أهمية كبيرة يسجل في الوثائق التاريخية لجمهورية العربية، وتتجه بعدها إلى مطار القاهرة لتبدأ مراسم الاحتفال.

وزيرا الطيران والبيئة يستقبلان أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة (1)

وزيرا الطيران والبيئة يستقبلان أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة (2)

وزيرا الطيران والبيئة يستقبلان أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة (3)
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مصر 365

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