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بالصور.. معاناة أهالى قرى الواسطى شمال بنى سويف من القمامة والناموس

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بالصور.. معاناة أهالى قرى الواسطى شمال بنى سويف من القمامة والناموس بالصور.. معاناة أهالى قرى الواسطى شمال بنى سويف من القمامة والناموس
يعانى أهالى عدة قرى ونجوع بمركز الواسطى شمال بنى سويف، من انتشار جحافل الحشرات الطائرة خاصة الناموس، وكذلك الروائح الكريهة، إضافة إلى عدم تمكنهم من النوم حتى الساعات الأولى من الصباح يوميا وإصابة كبار السن والأطفال بالأمراض الجلدية المعدية وحساسية الصدر، وذلك نتيجة استخدام المسئولين للمنطقة الجبلية القريبة من المنطقة الصناعية والتى لا تبعد كثيرا عن تلك القرى فى التخلص من مياه الصرف الصحى وأيضا وجود تجمعات للقمامة بالمنطقة، ويرى الأهالى أن المسئولين تقاعسوا عن حل المشكلة والذى يكمن فى بناء أحواض آمنة لتجميع مياه الصرف ورفع القمامة من المنطقة لنقلها إلى مصنع التدوير.

يقول فرج دخيل أبو طالب مقيم عزبة أبو طالب بمركز الواسطى شمال بنى سويف: إن استخدام المسئولين لمساحة من المنطقة الجبلية القريبة من قريتنا فى التخلص من مياه الصرف الصحى الخاصة بمدينة الواسطى وعدد من قرى المركز بشكل عشوائى إضافة إلى وجود كميات من القمامة فى ذات المنطقة، أدى إلى انتشار الحشرات الطائرة "الناموس والباعوض" والرائحة الكريهة باتجاه المنازل، ونتج عن ذلك إصابة الكثيرين من المواطنين خاصة الأطفال بالأمراض الجلدية

وأضاف أبوطالب قائلا: أتحدى أى مسئول يزور قريتنا ويمكث بها عشر دقائق نتيجة انتشار جحافل من الناموس الذى يهاجمنا يوميا، لافتا إلى أن هناك أشخاصا استغلوا مستنقعات مياه الصرف بالمنطقة الجبلية فى وضع "زريعة أسماك" وبعد فترة زمنية بدأوا فى اصطيادها وبيعها للمواطنين.

وأكد " أبو طالب" أن حل المشكلة، بناء أحواض آمنة لتجميع مياه الصرف وقيام سيارات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برفع كميات القمامة من المنطقة الجبلية إلى مصنع التدوير.

أما المحاسب عبدالعال سعيد، قرية كوم أبوراضى بمركز الواسطى، رئيس حسابات بالضرائب العقارية، يشير إلى أن مسئولى الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى تقاعسوا عن حل مشكلة وجود القمامة ومياه الصرف فى المنطقة الجبلية القريبة من قريتنا وتسببوا فى انتشار الناموس والرائحة الكريهة التى تنقل الأمراض والأوبئة للمواطنين خاصة الأطفال وتمنعنا النوم طوال الليل رغم استخدامنا للمبيدات الحشرية.

معاناة أهالى قرى الواسطى شمال بنى سويف من القمامة والناموس (1)
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فرج دخيل أبو طالب عزبة أبو طالب مركز الواسطى

معاناة أهالى قرى الواسطى شمال بنى سويف من القمامة والناموس (2)
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مستنقعات وتجمعات مياه الصرف بالمنطقة الجبلية

معاناة أهالى قرى الواسطى شمال بنى سويف من القمامة والناموس (3)
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تجمعات القمامة بالمنطقة الجبلية

معاناة أهالى قرى الواسطى شمال بنى سويف من القمامة والناموس (4)
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عبدالعال سعيد، قرية كوم أبو راضى مركز الواسطى


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