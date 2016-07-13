إنقاذ 70 مهاجرا غير شرعى فى سواحل وهران

أنقذت القوات البحرية للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية الثلاثاء 70 مهاجرا غير شرعى فى عرض البحر بولاية وهران.

وجاء فى بيان صحفى للقوات البحرية العسكرية أن هؤلاء الأشخاص ـ ومن بينهم عشرة قصر وإثنان من بوركينافاسو وشخص واحد من الكاميرون ـ كانوا على متن ثلاثة زوارق مطاطية حيث تم إجلائهم من على بعد 6 أميال شمال منطقة كريشتل بولاية وهران.

وأضاف البيان أن العملية تمت بعد تلقى المركز الإقليمى لعمليات الحراسة والإنقاذ للواجهة البحرية الغربية إشارة من المجموعة الإقليمية لحراسة الشواطئ بوهران تفيد بوجود هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين عالقين فى البحر بعد تعطل قواربهم.

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