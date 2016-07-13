قيادى سلفى لـ"الإخوان" بعد إعلانهم تأسيس شركة انتاج أفلام: تجيدون التمثيل

قال سامح عبد الحميد، القيادى السلفى، إن جماعة الإخوان تحولت من الدعوة إلى السياسة إلى الفن، موضحا أن التمثيل هو المجال الذى نجحت فيه الإخوان، والجماعة فشلت فى كل شىء إلا التمثيل على أتباعها بأوهام "الشرعية والنصر القريب"، وبرعت فى أفلام الكذب والتضليل ومسلسلات تشويه مصر عبر قنواتها من الخارج.

وأضاف عبد الحميد، فى تصريح لـ"اليوم السابع":"أنصحهم بالعودة إلى الله والعلم الشرعى والتربية الإسلامية على المنهج القويم ، فهى طريق النجاة في الدنيا والآخرة، خاصة أن الكثير من أتباع الإخوان انحرفوا عن الأخلاق والآداب الإسلامية".

كانت جماعة الإخوان قد شهدت فتنة بسبب اتجاه الإخوان لتأسيس شركة إنتاج إعلامى بالخارج، حيث رفضت قيادات بالجماعة اتجاه الإخوان لتأسيس شركة إنتاج إعلامى، مشيرين إلى أن الجماعة ليس لديها خبرة فى الإعلام، واصفين الأمر بإهدار للأموال.

- بعد فشلها سياسيا الإخوان تتجه لأفلام الكرتون والمسلسلات وسط خلافات داخلية.. التنظيم بتركيا يعلن تأسيس شركة للإنتاج الفنى.. وكوادر الجماعة تعترض باعتبارها إهدارًا للأموال.. وقيادى يعترف: إعلامنا فاشل