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كيرى: أمريكا ستستمر فى بذل الجهود لإيقاف العنف فى سوريا

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كيرى: أمريكا ستستمر فى بذل الجهود لإيقاف العنف فى سوريا كيرى: أمريكا ستستمر فى بذل الجهود لإيقاف العنف فى سوريا
كشف وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أن الإدارة الأمريكية ستستمر فى بذل كل الجهود لتخفيف معاناة السوريين والتوصل إلى حل سياسى لإيقاف العنف.

وقال كيرى فى كلمة له خلال حفل استقبال مسلمين أمريكيين بمناسبة عيد الفطر، أوردتها قناة الحرة الأمريكية فجر اليوم "الأربعاء"، أن الولايات المتحدة ستحقق هدف الرئيس باراك أوباما الخاص باستقبال 10 آلاف لاجئ هذا العام.

وقد أقام وزير الخارجية الأمريكية حفل إستقبال لممثلى الجاليات الإسلامية بأمريكا لتهئتهم بعيد الفطر المبارك وذلك فى قاعة بنجامين فرانكلين بمقر الوزارة الخارجية.
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