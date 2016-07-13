المعارضة السورية: طائرات روسية تقصف مخيما على الحدود مع الأردن

قال معارضون سوريون أن طائرات يُعتقد أنها روسية قصفت يوم الثلاثاء مخيما للاجئين بمحاذاة حدود الأردن الشمالية الشرقية مع سوريا مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة عشرات آخرين فى أول هجوم روسى من نوعه قرب الحدود الأردنية.

وقال المعارضون أن عدة طائرات كانت تحلق على ارتفاع شاهق قصفت عند الظهر مخيما يقيم به بضع مئات معظمهم من النساء والأطفال من العالقين بمنطقة فاصلة على الجانب السورى من الحدود.

ولم يتسن الاتصال بشكل فورى بوزارة الدفاع الروسية للتعليق على ذلك.

وقال سعيد سيف القلمونى المتحدث باسم كتيبة الشهيد أحمد عبدو التابعة للجيش السورى الحر أن الغارات وقعت قرب مخيم حدلات وهو أحد مخيمين كبيرين فى المنطقة.

وأكد دبلوماسى غربى كبير الحادث وقال أن المعلومات المبدئية تقول أن عدة طائرات روسية شنت الغارات.

وإذا تأكد ذلك فإن تلك ستكون أقرب غارات جوية تشنها موسكو بمحاذاة الحدود الأردنية منذ بدء الكرملين حملة جوية ضخمة فى سبتمبر أيلول الماضى دعما للرئيس بشار الأسد فى مواجهة المعارضين المسلحين الذين يقاتلون لإسقاط حكمه.

وعزز الأردن حليف الولايات المتحدة الوثيق التنسيق مع موسكو لضمان عدم استهداف حملتها العسكرية فى جنوب سوريا جماعات للمعارضين المعتدلين الذين يشكلون ما يسمى بالجبهة الجنوبية التى يدعمها تحالف من الدول الغربية والعربية.

ويعد دعمها جزءا من استراتيجية لضمان عدم سقوط جنوب سوريا الذى تسيطر عليه قوات المعارضة فى يد جماعات متشددة مثل جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية.

وأصيب ما لا يقل عن 40 شخصا معظمهم من النساء والأطفال فى الغارة. وقال مصدر أردنى أن قوات الجيش الأردنى على الحدود ساعدت فى نقل الجرحى إلى مستشفيات داخل البلاد.

وقال مصدر آخر فى المعارضة أن من بين الضحايا مقاتلين من جماعة أسود الشرقية للمعارضة المسلحة والتى تقاتل تنظيم داعش وتعد جزءا من جماعة للمعارضين المعتدلين الذين تمولهم وتزودهم بالعتاد غرفة عمليات عسكرية يدعمها الغرب مقرها فى عمان. ويأوى المخيم فى الغالب عائلات هؤلاء المقاتلين.

ويوجد بهذا الشريط القاحل القريب من نقطة التقاء الحدود العراقية والسورية والأردنية مخيمان رئيسيان يقطنهما ما لا يقل عن 60 ألف شخص تقطعت بهم السبل هناك منذ فرارهم من شرق ووسط سوريا. وتحظر السلطات الأردنية دخولهم البلاد لأسباب أمنية.

وأعلن الأردن الحدود منطقة عسكرية مغلقة بعدما قاد مفجر انتحارى يعتقد أنه ينتمى لتنظيم داعش سيارته الشهر الماضى من الجانب السورى من الحدود قرب أحد المخيمين ليقتحم بها قاعدة عسكرية أردنية مما أسفر عن مقتل سبعة من أفراد حرس الحدود.

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