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بعد قليل.. مطار القاهرة يستقبل أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية

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بعد قليل.. مطار القاهرة يستقبل أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية بعد قليل.. مطار القاهرة يستقبل أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية
يستقبل مطار القاهرة الدولى، طائرة "سولار أمبالس 2"، أول طائرة فى العالم تعمل بالطاقة الشمسية ، قادمة من إسبانيا فى إطار جولتها حول العالم.

وتعد هذه الجولة هي الجولة قبل الأخيرة فى إطار رحلاتها التجريبية حول العالم لنشر الوعى الترشيدى وتبنى قضية التكنولوجيا النظيفة، حيث أقلعت من العاصمة الإماراتية في مارس 2015 وقامت بالهبوط بـ15 مدينة، حول العالم لتعود مرة أخرى إلى أبو ظبى.

ومن المقرر أن يكون فى استقبال الطائرة وزير الطيران المدنى المصرى، وسفير سويسرا بجمهورية العربية وقيادات وزارة الطيران ولفيف من الشخصيات المهمة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الإقليميين والدوليين في مجال الطيران المدنى.

وحلقت الطائرة فوق منطقة الأهرامات لعمل تصوير فيلمى بواسطة طائرة هليكوبتر، وذلك لما يمثله هذا الحدث من أهمية كبيرة يسجل في الوثائق التاريخية لجمهورية مصر العربية، وتتجه بعدها إلى مطار القاهرة لتبدأ مراسم الاحتفال.

بالفيديو.. الطائرة "سولار امبالس2" تحلق فوق الأهرامات
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مصر 365

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