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والد "النقيب الكومى" يقدم الشكر للسيسي والداخلية على التكفل بعلاج نجله

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والد "النقيب الكومى" يقدم الشكر للسيسي والداخلية على التكفل بعلاج نجله والد "النقيب الكومى" يقدم الشكر للسيسي والداخلية على التكفل بعلاج نجله
قدم عصام الكومى والد النقيب محمود الكومى، والذى تعرض لحادث أليم أصابه ببتر فى ساقيه وأصيب فى عينه، الشكر للرئيس عبد الفتاح لاهتمامه بعلاج ابنه.

وأكد الكومى على سعادته عندما وجد الاهتمام سريعا لخطابه للرئيس السيسي بطلب علاج ابنه بعد تعرضه للحادث، مطالبا الشباب بضرورة العمل والجد من أجل الحفاظ على .


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مصر 365

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