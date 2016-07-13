من هم النجوم الذين كرّمهم "نادي الفنانين" في المغرب؟

نظم "نادي الفنانين" في المغرب بشراكة مع متعهد الحفلات سمراء حفلاً فنياً في ليلة رمضانية وذلك احتفاءً باليوم العالمي للموسيقى ، حضرته مجموعة من الفنانين البارزين على الساحة الفنية من بينهم عبد الوهاب الدكالي ولطيفة رأفت ، حيث ثم تكريم فنانين وإعلاميين وبرامج تلفزيونية ساهموا في إثراء الساحة الفنية المغربية.

ومن ضمن المكرمين الفنان جيلالي المهيدي قيدوم الجوق الوطني المغربي والفنان محمد الركراكي ، ومن بين البرامج التلفزيونية التي كرمت بنفس المناسبة أيضاً برنامج صباحيات دوزيم وصدى الإبداع و نغنيوها مغربية.

الحفل جمع أكثر من 47 فناناً مغربياً أدوا وصلات غنائية تعانق الطرب العربي الأصيل والطرب المغربي.