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تايلور سويفت الأكثر تحقيقاً للإيرادات مع 170 مليون دولار

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الأربعاء 13-07-2016 02:52

تصدرت المغنية العالمية تايلور سويفت Taylor Swift قائمة المشاهير الأكثر جنياً للايرادات بين يونيو 2015 ومايو 2016 مع 170 مليون دولار، بحسب تصنيف نشره موقع مجلة "Forbes".

هذه المغنية التي عرفت سابقاً بأدائها اغنيات موسيقى الكانتري، حققت تقدماً واضحاً على اقرب منافسيها في القائمة وهي فرقة "One Direction" البريطانية التي حققت 110 ملايين دولار.

وحققت تايلور خلال هذه الفترة ايرادات فاقت ضعف تلك التي جنتها بين يونيو 2014 ومايو 2015 مع 80 مليون دولار.

وتبلغ الثروة الشخصية لتايلور سويفت البالغة من العمر 26 عاماً فقط، 250 مليون دولار بحسب تقديرات مجلة "Forbes" قبل صدور هذا التصنيف الجديد. وقد حقق القسم الأمريكي الشمالي وحده من جولتها العالمية الاخيرة ايرادات قدرها 200 مليون دولار، وهو رقم قياسي وفق موقع المجلة.

 

 

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