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آمنة نصير: أرفض خطبة الجمعة المكتوبة وتطبيقها "روتين ممل"

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آمنة نصير: أرفض خطبة الجمعة المكتوبة وتطبيقها "روتين ممل" آمنة نصير: أرفض خطبة الجمعة المكتوبة وتطبيقها "روتين ممل"
قالت الدكتورة آمنه نصير عضو مجلس النواب، إنها لا توافق على فكرة "الخطبة المكتوبة " التى أعلنت وزارة الاوقاف تطبيقها يوم الجمعة القادمة، وإنها ترفض هذا النوع من التضييق على الخطباء فى المساجد، مضبفة:" كتابة ورقة وتوزيعها للمساجد تؤدى إلى شكل روتينى ممل".

وأضافت عضو مجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الخطبة على المنابر تأتى من خلال خطبة ناضجة تتوافق مع كل منطقة و كل حى ومسجد يخطب فيه الإمام، مشيرة إلى أن الخطبة تختلف من مكان إلى آخر بحسب المنطقة والموضوعات التى يناقشها الخطيب للناس.

وأوضحت آمنة نصير أن الهدف من تطبيق "الخطبة المكتوبة" هو تحجيم التطرف من خلال الخطبة، مشيرة إلى أن تحجيم التطرف لا يأتى من خلال ورقة مكتوبة يتم توزيعها على المساجد، وإنما بعقد لقاءات ومناقشات مع الخطباء وكبار شيوخ الأوقاف.

- دعاة وأئمة مساجد يطالبون وزير الأوقاف بالتراجع عن خطبة الجمعة المكتوبة
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